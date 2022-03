Crypto, Coinbase e Binance non vietano a russi di usare piattaforme

Coinbase

(Teleborsa) -, due dei più grandi exchange al mondo per scambiare criptovalute, hanno ribadito che. "Riteniamo che tutti meritino l'accesso ai servizi finanziari di base, a meno che la legge non dica diversamente", ha scritto Brian Armstrong, CEO di, in una serie di post su Twitter. "Alcuniora che la loro valuta è crollata. Molti di loro probabilmente si oppongono a ciò che sta facendo il loro paese e un divieto danneggerebbe anche loro", ha aggiunto, sottolineando che essendo Coinbase un'azienda statunitense seguirà qualsiasi nuova direttiva governativa dovesse emergere.", ha detto a Reuters un portavoce di Binance, prima piattaforma di scambio della moneta digitale al mondo. Già nei giorni scorsi le due società si erano rifiutate di congelare i conti degli utenti russi, unadopo l'invasione del paese da parte dell'esercito russo."È un", ha sottolineato Armstrong, spiegando che Coinbase confronta le persone che si iscrivono ai propri servizi alle watchlist globali e blocca le transazioni da indirizzi IP che potrebbero appartenere a persone o entità sanzionate, come qualsiasi altra attività di servizi finanziari regolamentata."Detto questo,per evitare sanzioni - ha aggiunto - Poiché si tratta di un registro aperto, cercare di intrufolare un sacco di soldi attraverso le criptovalute sarebbe più tracciabile rispetto all'utilizzo di contanti, arte, oro o altri beni in dollari statunitensi".