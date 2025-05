Coinbase, contraccolpo fino a 400 milioni di dollari da attacco informatico

Coinbase

(Teleborsa) -, piattaforma online per l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute,L'11 maggio 2025, Coinbase ha ricevuto un'e-mail da un autore sconosciuto che affermava di averdi Coinbase, nonché documentazione interna di Coinbase, inclusi materiali relativi ai sistemi di assistenza clienti e di gestione dei conti. La comunicazione richiedeva denaro in cambio della riservatezza delle informazioni. L'autore della minaccia sembra aver ottenuto tali informazioni pagando diversi appaltatori o dipendenti che svolgevano ruoli di supporto al di fuori degli Stati Uniti per raccogliere informazioni dai sistemi interni di Coinbase a cui avevano accesso per svolgere le proprie mansioni. Questi casi di accesso ai dati da parte di tale personale senza necessità aziendali erano stati rilevati in modo indipendente dal monitoraggio della sicurezza dell'azienda nei mesi precedenti. Dopo la scoperta, l'azienda ha licenziato il personale coinvolto e implementato misure di protezione rafforzate contro le frodi, avvisando i clienti le cui informazioni erano state potenzialmente accessibili. Dal ricevimento dell'e-mail, Coinbase ha valutato l'e-mail come attendibile e ha concluso che questi precedenti casi di accesso improprio ai dati facevano parte di un'unica campagna. L'aziendanelle indagini.L'incidentee in nessun momento nessuno dei collaboratori o dipendenti presi di mira è stato in grado di accedere ai fondi dei clienti. Mentre l'azienda sta ancora indagando sui dati interessati, questi includevano: Nome, indirizzo, telefono ed e-mail; Codice fiscale mascherato (solo le ultime 4 cifre); Numeri di conto bancario mascherati e alcuni identificativi di conto bancario; Immagini di documenti d'identità governativi (ad esempio, patente di guida, passaporto); Dati del conto (istantanee del saldo e cronologia delle transazioni); e dati aziendali limitati (inclusi documenti, materiale di formazione e comunicazioni disponibili per gli agenti di supporto)."Sebbene Coinbasea causa di questi eventi alla data odierna, il pieno impatto finanziario dell'incidente è ancora in fase di valutazione - si legge in una nota - Sulla base delle informazioni a disposizione della società alla data odierna e dei fatti in continua evoluzione, la società ha stimato in via preliminare le spese comprese tra circa 180 e 400 milioni di dollari relative ai costi di ripristino e ai rimborsi volontari dei clienti relativi a questo incidente, prima di un'ulteriore analisi di potenziali perdite, richieste di indennizzo e potenziali recuperi, che potrebbero aumentare o diminuire significativamente tale stima".