Wall Street in rialzo su Trump che dice che tanti accordi commerciali sono vicini

(Teleborsa) -, con gli investitori alle prese con iin merito ai dazi, in vista di un incontro chiave del fine settimana tra Stati Uniti e Cina.(OTTIMI!)!", ha scritto sul social Truth Social, di sua proprietà, prima dell'apertura. In precedenza, aveva scritto che "un dazio dell'80% sulla Cina sembra appropriato! "Tocca a Scott B.", facendo riferimento al segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, in vista dei prossimi colloqui con Pechino.Non è chiaro se Trump intenda che i dazi dell'80% siano una misura a lungo termine, una riduzione temporanea rispetto all'attuale dazio del 145%, o se stia concedendo a Bessent l'autorità di negoziare dazi più bassi con la Cina. I rappresentanti delle due maggiori economie mondialiOggi sono in agenda, in assenza di dati macroeconomici rilevanti,, dopo che questa settimana la banca centrale statunitense ha lasciato invariati i tassi di interesse.Guardando a chi ha pubblicato laha previsto ricavi per il trimestre in corso superiori alle stime,ha riportato un calo degli utili del primo trimestre, mentreha incrementato il suo programma di riacquisto di azioni dopo aver superato le stime di profitto del primo trimestre.Guardando aidi Wall Street, il, che avanza a 41.478 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.689 punti. Poco sopra la parità il(+0,62%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,52%).