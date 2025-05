TradeLab avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

illimity Bank

(Teleborsa) -, società italiana di consulenza e analisi operativa, ha, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 27 maggio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA), mentre Integrae SIM è lo Specialist.L'emittente è a capo di un gruppo,, specializzato nell'offrire, a imprese e pubbliche amministrazioni, servizi di consulenza e strumenti di analisi dei dati, incluse soluzioni e piattaforme tecnologiche, al fine di facilitare l'ingresso dei clienti in nuovi mercati e di rafforzare la loro presenza nei mercati in cui già operano. Il Gruppo è costituito dall'emittente, in qualità di capogruppo, e dalle società interamenteL'offerta del Gruppo si articola in: 1) Piattaforme tecnologiche, 2) Knowledge Hub e 3) Consulenze e analisi ed è rivolta a: Away From Home (AFH), Pharma & Healthcare, Retail e Pubblica Amministrazione e altri settori residuali. Più in particolare, attraverso tali linee, il Gruppo offre ai propri clienti, operanti nelle diverse Industry, specifici tools e piattaforme tecnologiche di business analytics e marketing automation in abbonamento Saas, analisi continuative multi-cliente e, infine, altri servizi di consulenza, strategica ed operativa, e di analisi, incluse ricerche di mercato. In generale, il Gruppo fornisce ai propri clienti supporto nell'ottimizzazione e nella scelta delle strategie di marketing, trade marketing e sales da applicare, nonché nello sviluppo commerciale e nel marketing territoriale.Il 29 aprile 2025, l'assemblea ha nominato ilcomposto da 3 membri (Pellegrini Luca - Presidente, Viganò Massimo Emilio - Amministratore Delegato, Bertozzi Paolo Donnino Quirino - Consigliere Esecutivo). Il CdA in data 13 maggio 2025 ha nominato Massimo Viganò quale. Prima della data di deposito della Domanda di Ammissione, il CdA sarà integrato con almeno un membro in possesso dei requisiti di indipendenza.Prima dell'ammissione,è composto da: Viganò Massimo Emilio al 18,59%; Bertozzi Paolo Donnino Quirino al 17,05%; Zanderighi Luca Giovanni Maria al 17,05%; Pellegrini Luca al 16,63%; Borella Maddalena al 4,67%; Borghi Angela al 4,56%; Boroni Bruna al 4,29%; Frontini Alessandra al 3,68%; Gabrielli Stefania Maria al 3,66%; Cresta Oliviero al 3,51%; Convertini Giuseppe al 1,91%; Mutti Barbara al 1,91%; Boi Andrea al 1,53%; Porta-Maffè Mauro allo 0,96%.