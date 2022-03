Cina, export migliore delle attese. Import rallenta

(Teleborsa) - Le esportazioni cinesi sono cresciute più del previsto nei, anche se a un tasso inferiore rispetto ai mesi precedenti, mentre le importazioni sono aumentate meno delle attese. I dati hanno fatto salire il surplus commerciale della grande economia asiatica, anche se il conflitto in Ucraina potrebbe pesare sull'outlook 2022 del commercio cinese. È quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano un forte miglioramento del, in surplus per 115,95 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 94,46 miliardi precedente. Battute le attese del mercato che erano per un saldo di 99,50 miliardi circa.Lesono aumentate del 16,3% su base annuale, dopo il +20,9% registrato a dicembre rispetto al +15% atteso dagli analisti, mentre lesono salite del 15,5%, dopo il +19,5% precedente e rispetto al +16,5% atteso."Questi. Le esportazioni cinesi sono elevate e anche le importazioni continuano", ha affermato Louis Kujis, capo economista dell'Asia Pacifico presso S&P Global, aggiungendo che le esportazioni rimangono una componente dell'economia che sta ancora supportando la crescita. "Dobbiamo vedere quanto durerà l'impatto economico della crisi ucraina - ha aggiunto - L'economia cinese nel complesso è grande e dovrebbe essere, ma la crescita delle esportazioni ne risentirà".