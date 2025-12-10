Milano 9-dic
43.575 0,00%
Nasdaq 9-dic
25.669 +0,16%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9-dic
9.642 0,00%
Francoforte 9-dic
24.163 0,00%

Giappone, prezzi produzione novembre +0,3% mese +2,7% anno

Economia, Macroeconomia
Giappone, prezzi produzione novembre +0,3% mese +2,7% anno
(Teleborsa) - Salgono secondo attese i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di novembre 2025. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7% su base annua, uguale alle attese del mercato e al mese precedente.

Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,3% contro il +0,5% rivisto di ottobre e il +0,3% atteso.

I prezzi import hanno segnato un decremento dello 0,5% su base mensile e del 2,7% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,3% su base mensile e dell'1,1% su base annuale.
Condividi
```