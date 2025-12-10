Giappone, prezzi produzione novembre +0,3% mese +2,7% anno

(Teleborsa) - Salgono secondo attese inel mese di2025. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7%, uguale alle attese del mercato e al mese precedente., i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,3% contro il +0,5% rivisto di ottobre e il +0,3% atteso.hanno segnato un decremento dello 0,5% su base mensile e del 2,7% su base tendenziale. Isono saliti dello 0,3% su base mensile e dell'1,1% su base annuale.