Salcef acquisisce il ramo azienda ferroviario di PSC

Salcef Group

(Teleborsa) -acquisisce, per il tramite della controllata Euro Ferroviaria, del ramo di azienda operante nel settore ferroviario, di proprietà del Gruppo PSC. Il closing - si legge in una nota - è stato finalizzato in data odierna ed è previsto che l’Acquisizione, non assoggettata ad alcuna condizione sospensiva, abbia efficacia a partire dal 1° maggio 2022.- ha commentato-. Questa operazione ci consente, infatti, di consolidare la nostra leadership nel comparto della trazione elettrica ferroviaria e, soprattutto, ci permette di sviluppare segmenti di business quali il segnalamento ferroviario, la realizzazione di sottostazioni per la produzione di energia elettrica ed impianti tecnologici in galleria, nei quali ci aspettiamo un notevole ed immediato sviluppo, generato dagli ingenti investimenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più in generale dai progetti di potenziamento ed adeguamento tecnologico della rete ferroviaria italiana”."Dalla prospettiva di PSC,, in funzione di scelte connesse alla ridefinizione e focalizzazione del piano strategico in nuovi ambiti, quali quello delle telecomunicazioni", ha dettoIl, pari a circa 26,6 milioni di euro, fa riferimento ad un Enterprise Value di 27 milioni di euro ed è soggetto ad usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), in funzione di aggiustamenti delle poste del capitale circolante facenti parte del Ramo d’Azienda. Il pagamento è stato effettuato contestualmente al closing, salvo che per una porzione pari a 3,5 milioni di euro, che saranno versati al verificarsi di alcune condizioni contrattualmente definite.L’acquisizione è stata interamente finanziata mediante mezzi propri del Gruppo Salcef.