Bumble, guidance 2022 positiva grazie a espansione internazionale

Bumble

(Teleborsa) -, società quotata al Nasdaq e attiva nel settore degli incontri online, ha registratoin aumento del 25,7% a 208,2 milioni di dollari nell'ultimo trimestre del 2021. Laè stata di 14,7 milioni di dollari, o 7% dei ricavi, rispetto a una perdita netta di 26,1 milioni di dollari, o 15,8% dei ricavi nello stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 0,13 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava una utile per azione pari a 0 dollari su entrate per 209,6 milioni di dollari.La società madre delle app Bumble, Badoo e Fruitz ha anche annunciato che, oltre a rimuovere tutte le sue app dall'Apple App Store e dal Google Play Store in Russia e Bielorussia. Le entrate combinate di Russia, Ucraina e Bielorussia sono state circa il 2,8% delle entrate annuali totali di Bumble nel 2021.si attende entrate totali comprese tra 934 e 944 milioni di dollari, un margine EBITDA rettificato compreso tra il 26,5% e il 27%. Attesa una perdita di circa 20 milioni di dollari per mancate entrate da Russia, Ucraina e Bielorussia e di altri 20 milioni di dollari dai movimenti di valuta estera. Il mercato si aspettava una guidance sulle entrate di 939,1 milioni di dollari."Abbiamo concluso il 2021 con un quarto trimestre forte, evidenziato dalla crescita dei ricavi del 42% anno su anno di Bumble App e dall'aumento di 108.000 utenti paganti trimestre su trimestre - ha commentato il- Prevediamo che Bumble App avrà un altro anno positivo nel 2022 e aumenterà le entrate dal 34% al 36% anno su anno, grazie alla continuae all'innovazione dei prodotti".