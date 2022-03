Energie rinnovabili, Governo accelera con sblocco di 18 progetti

(Teleborsa) -, soprattutto dopo l'invasione russa in Ucraina, ma il processo era iniziato qualche tempo prima con la costante ascesa dei prezzi dei carburanti e l'aumento dell'inflazione. Secodo quanto riferisce l'ANSA,il governo hatra parchi e impianti eolici, di cui 6 progetti sbloccati da un Consiglio dei Ministri di inizio dicembre e altri 12 progetti dalla Presidente del Consiglio.Fra quelli sbloccati dal CdM vi sono il parco eolico(50,4 MW) e(79,8 MW), il parco di b (43,2 MW) e d il parco(33,6 MW), l'impianto(79,8 MW) ed il parco eolico nel(per 60 MW).anche i provvedimenti di Via di. Fra questi, 5 impianti a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, 3 impianti a Tuscania e Tarquinia, sempre in provincia di Viterbo, 1 impianto a Viterbo città ed 1 ad Aprilia, in provincia di Latina. In Toscana anche l'impianto di Roccalbegna in provicnia di Grosseto e in Umbria l'impianto "Castiglione Aldobrando 1" a Gubbio.