Acsm-Agam, utile e dividendo 2021 in aumento. Prevede 2022 in calo

Acsm-Agam

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, una delle principali multiutility del nord Italia, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso conpari a 466,8 milioni di euro, in incremento rispetto al 2020 (383,5 milioni di euro) principalmente grazie alle maggiori vendite di gas, energia elettrica e teleriscaldamento, nonché all'avvio delle attività di efficientamento energetico (ecobonus, superbonus 110%). L'è stato pari a 87 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto ai 74,3 milioni di euro del 2020. Il(al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza) è positivo e pari a 44,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2020 (17,9 milioni di euro).Glidel 2021, realizzati all'insegna della sostenibilità, dell'innovazione e della digitalizzazione, ammontano a 79,9 milioni di euro, in incremento rispetto al 2020 (73,2 milioni di euro). Al 31 dicembre 2021risulta pari a 190,2 milioni di euro, in incremento rispetto al 31 dicembre 2020, in conseguenza principalmente dell'andamento del capitale investito.Il CdA proporrà all'assemblea dei soci di distribuire un(era stato di 0,08 euro l'anno scorso), che verrà messo in pagamento il 22 giugno 2022 (data stacco cedola, numero 22, 20 giugno 2022 e record date 21 giugno 2022). Il gruppo ritiene di "mantenere anchesia in relazione alle variazioni di perimetro che ai primi possibili impatti" legati al conflitto in Ucraina.