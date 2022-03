Datrix, l'Oréal Italia conferma ByTek per la Digital Data Governance e Intelligence

Datrix

(Teleborsa) -si aggiudica il quarto scudetto consecutivo da un’azienda importante come L’Oréal Italia, sempre più attivamente impegnata nella trasformazione digitale come beauty tech company. Anche per il 2022, la società del gruppo Datrix, specializzata in applicazioni dell’AI al marketing e alle vendite, gestirà i progetti martech e di digital data analysis per i siti web dei brand Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, CeraVe (divisione Active Cosmetics), L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Tesori di Provenza, Nyx Professional MakeUp (divisione Prodotti Grande Pubblico), Lancôme, Kiehl’s, Biotherm (divisione Prodotti di Lusso) e L’Oréal Professionnel, RedKen (divisione Prodotti Professionali)., raccogliendo insight sui bisogni di utenti e clienti e sui trend in atto da fonti interne ed esterne, verificando la correttezza dei dati raccolti, migliorando conseguentemente la qualità e la visibilità L'Oréal Italia sul web e nei motori di ricerca e massimizzando i risultati di traffico provenienti dal canale organico digitale.Per la crescita delle performance e delle conversioni è stata definita e concordata una strategia organica basata sui contenuti, è stata confermata la metodologia e procedura di lavoro perfettamente aderente agli standard internazionali L’Oréal, sono stati pianificati auditing tecnici, reportistiche settimanali e mensili, analisi trimestrali approfondite dei risultati ottenuti.sempre finalizzate ad aggiungere azione e misurabilità dei risultati", ha commentato