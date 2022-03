Presentata Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"

(Teleborsa) - Nell’anniversario dei 1600 anni dalla fondazione della Città,che guarda alun luogo di innovazione e d’avanguardia culturale e tecnologicasi è svolta questa mattina a Palazzo Ducale la presentazione della Fondazioneil progetto volto a realizzare un piano di interventi funzionali alla crescita economica, ambientale, tecnologica e sostenibile di Venezia, in linea con la strategia delineata dalNato dalla collaborazione tra Regione Veneto e Comune di Venezia, con il duplice sostegno di istituzioni nazionali e aziende private (Università Ca’ Foscari e IUAV di Venezia, Conservatorio Benedetto Marcello, Accademia di Belle Arti, Fondazione Cini, Confindustria Veneto e alcune realtà di rilievo nazionale tra le quali, Generali, Snam, ENI, ENEL e Boston Consulting Group), ilha ottenuto, il 21 maggio 2021,Dopo l’avvio formale della costituzione della Fondazione, avvenuto il 20 luglio 2021 nell’ambito della Conferenza Clima al G20 Economia, alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanzeè seguita la stesura dello Statuto e la definizione della governance di cui oggi è avvenuta la presentazione: il ministro per laa Fondazione sarà, inoltre, dotata di un Consiglio di Indirizzo, con funzione di supervisione e indirizzo, e di un Comitato di Gestione, con attribuzioni esecutive. Completeranno la struttura il Comitato Tecnico Scientifico, il Collegio Sindacale e il Revisore legale dei conti.Così l’amministratore delegato di Snamin occasione della costituzione della Fondazione.“Siamo partiti - commenta - chiedendoci cosa potessimo fare per rendere Venezia un esempio positivo a livello internazionale della lotta ai cambiamenti climatici e al declino dei centri urbani, dell’innovazione tecnologica, dell’urbanizzazione, del turismo sostenibile, delle politiche giovanili. Da qui è iniziato. La Fondazione parte con alcune importanti progettualità nella transizione ecologica. Da veneziano sono orgoglioso di aver lavorato a un progetto ambizioso e trasversale, nell’interesse di Venezia, dei veneziani e di tutti coloro che amano un luogo che si candida a diventareIn bocca al lupo e buon lavoro al presidente della Fondazione Renato Brunetta, ai due vice presidenti Luca Zaia e Luigi Brugnaro e a tutti gli stakeholder impegnati in questa importante iniziativa per lo