Autotrasporto, UNATRAS firma il protocollo d'intesa proposto dal Mims su caro gasolio

(Teleborsa) -– l’Unione delle associazioni nazionali più rappresentative dell’autotrasporto, ha sottoscritto ilcon il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Nella riunione di oggi, che si è appena conclusa, la viceministraha discusso con i rappresentanti di categoria i testi delle norme che dovrebbero essere inserite nel provvedimento urgente che il Consiglio dei Ministri varerà domani.Si tratta di un, ad hoc per l’autotrasporto, richiesto a gran voce da UNATRAS sul, che aumenta ulteriormente l’attuale rimborso sulle accise e riguarda norme di settore necessarie al corretto riequilibrio delle condizioni di mercato delle imprese dell’autotrasporto. È stato anche annunciato che il Governo starebbe varando, nello stesso provvedimento, una misura aggiuntiva per ristorare le imprese dai costi esorbitanti delUNATRAS, ribadendo l’apprezzamento per l’impegno profuso dalla viceministra Bellanova, che ha fornito gli elementi necessari a compiere una valutazione complessiva, ha deciso di sottoscrivere il protocollo d’intesa, che sarà sottoposto ai rispettivi organi, le cui riunioni si terranno nella giornata di domani.