Giornata contro la violenza sulle donne: ABI e sindacati lanciano un innovativo Protocollo di supporto

(Teleborsa) - In occasione dellahanno sottoscritto unper il contrasto alla violenza sulle donne. Il Protocollo si articola suche si affiancano alla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari o dei crediti ai consumatori con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, completando un quadro di tutela più ampio e incisivo.Con particolare riferimento al tema "" il Protocollo prevedeaccompagnandole lungo tutto il percorso di protezione. Per favorire la permanenza delle donne nell’organizzazione del lavoro, le imprese favoriscono politiche di lavoro agile per l’intero percorso di protezione cui sono inserite.per realizzare interventi normativi che inseriscano le donne vittima di violenza nell’ambito delle quote di riserva del collocamento obbligatorio, nonché che permettano alle vittime di accedere alla sospensione del loro mutuo indipendentemente dalla volontà dei cointestatari."Si tratta – dichiara la– di un’ulteriore testimonianza della– ABI, banche, Sindacati di settore - su questo delicato argomento. Il Protocollo rappresenta un passo importante e concreto pere un impegno fattivo per la diffusione di una cultura attenta al rispetto e alla dignità delle donne".