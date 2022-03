USA, superindice in aumento a febbraio ma non riflette pieno impatto conflitto Ucraina

(Teleborsa) -Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 119,9 punti a febbraio, in aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente risultanto in linea con quanto atteso dagli analisti. Il dato si confronta con il -0,5% del mese scorso (dato rivisto da -0,3%).La componente che riguarda laè aumentata dello 0,4% a 108 punti, mentre quella sulleè cresciuta dello 0,7% a 110,3 punti., invertendo parzialmente il calo di gennaio" - ha affermato-. Tuttavia - ha aggiunto - ", che potrebbe abbassare la tendenza del LEI e segnalare una crescita economica più lenta del previsto nella prima metà dell'anno. L'impatto economico globale della guerra sulle catene di approvvigionamento e l'impennata dei prezzi di energia, cibo e metalli, insieme all'aumento dei tassi di interesse, alla carenza di manodopera esistente e all'elevata inflazione, sono tutti fattori contrari alla crescita economica degli Stati Uniti. Mentre. Tra questi rischi - ha concluso Ozyildirim - "il Conference Board ha rivisto la sua proiezione di crescita per l'economia statunitense al 3% di crescita del PIL anno su anno nel 2022, ancora ben al di sopra del tasso di crescita pre-pandemia, che era in media di circa il 2%".