Wall Street chiude in netto rialzo, dati macro alimentano fiducia nell'economia Usa

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che ha chiuso con un guadagno dello 0,77% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia (+0,9%) arrivando ae segnano un. La seduta odierna si è chiusa alle ore 13 (ora locale) trattandosi un giorno prefestivo: domani, 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano infatti l'In rialzo il(+0,99%); sulla stessa linea, sale l'(+0,88%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,29%),(+1,08%) e(+0,82%).Nonostante le incertezze sul fronte commerciale e geopolitico, i numeri delmigliori delle previsioni hanno spinto Wall Street, aumentando le aspettative positive relative ad una tenuta dell'economia statunitense.Nel pomeriggio giro di telefonate fra il Presidente americanoed i leader russoed ucrainoper risolvere la questione del conflitto in Ucraina. La telefonata tra il presidente americano e quello russo si è conclusa dopo quasi un'ora,. Nel corso della conversazione telefonica il leader russo ha detto a Trump di voler continuare a cercare unaal conflitto ined ha ribadito che la Russia non abbandonerà i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto.Sempre dal fronte macroeconomico, il settore terziario americano cresce a giugno , tornando in fase di espansione. Secondo il sondaggio condotto dall'fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'a giugno si è portato a, dai 49,9 punti del mese precedente, in linea con le attese del mercato. Aumentano più delle attese invece gli ordinativi all'industria statunitense . Secondo il, nel mese di maggio gli ordini hanno evidenziato unadopo il -3,9% di aprile e contro il +8,1% stimato dal consensus.Al top tra i(+2,79%),(+2,64%),(+1,86%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,06%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+14,92%),(+5,10%),(+4,90%) e(+4,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.