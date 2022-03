Danieli, nuovi ordini da Nucor per oltre 650 milioni di dollari

Danieli

Nucor Corporation

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di macchine e impianti per l'industria siderurgica, ha ricevutoda, società statunitense operativa nel settore della siderurgia. Si tratta della maggiore commessa a livello mondiale per macchinari e automazione degli ultimi 20 anni. Il produttore americano ha scelto la tecnologia di laminazione diretta QSP-DUE Danieli Universal Direct Rolling per unper la produzione di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo, nonché la tecnologia di laminazione a freddo e linee di processo per due progetti per nastri di acciaio laminati a freddo.di questi impianti comincerà verso lae il funzionamento è previsto entro la fine del 2024. L'impianto sarà gestito con le tecnologie di processo avanzate di Danieli Automation basate sull'uso dell'. I pulpiti di comando Q3 aiuteranno gli operatori di Nucor Steel nella supervisione degli impianti interamente automatizzati, utilizzando analisi di big data e sistemi operativi di fabbricazione Q3. Le soluzioni robotizzate accresceranno la sicurezza dell'impianto, cioè in grado di funzionare senza la presenza di personale in laminatoio.