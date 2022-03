Banca Ifis, Carbotti: "Interesse per lo sport attiva le economie locali. Necessari investimenti adeguati"

(Teleborsa) - "Il valore di questa prima edizione è quello di aver progettato un Osservatorio completo e con un modello replicabile. Uno strumento del genere ha, infatti, senso può essere fornito al Coni con continuità". È quanto ha affermatointervistato a margine della presentazione, oggi a Roma presso la sede del Coni, del"Un comparto che contribuisce per il 3,6% all'economia italiana. Questo dice tanto. Dobbiamo pensare che in questo dato ci sono anche gli impatti economici derivanti dall'impatto sociale dello sport: la capacità di muovere i giovani, la capacità di coinvolgere tramite le performance sportive, la capacità di creare risparmio nella spesa sanitaria, sia privata che pubblica, su patologie anche molto diffuse"."Il 2020 è stato un anno duro, stiamo parlando di un calo dei ricavi del 30%. Il 2021 è stato un anno di parziale ripresa ma è mancata la partecipazione attiva degli appassionati e di tutto il sistema dilettantistico sportivo. Non è stata una perdita di valore stabile, che si ripeterà nel tempo ma è stata legata ai vincoli, alla mobilità e alla partecipazione. Un dato che evidenzia alcuni valori su cui investire: muovere l'interesse per lo sport significa attivare le economie locali come hospitality, trasporti, ristorazione, shopping, valorizzazione del territorio. Lo sport riesce a muovere tutto questo e siamo convinti che sia necessario investirci in maniera adeguata, promuovendo attività importanti, come è stato fatto, ad esempio, con Milano Cortina 2026. Una linea tracciata dal Coni nella quale l'Italia deve proseguire".