Nasce Cobat Tessile per trattamento e riciclo di tessuti giunti a fine vita

Innovatec

(Teleborsa) -, la più grande piattaforma italiana di economia circolare, controllata dal gruppo, ha costituito una nuova realtà dedicata al settore dei tessuti,, per il trattamento ed il. La piattaforma si aggiunge a quelle dedicate alle batterie esauste, alle RAEE, agli pneumatici ed ai materiali compositi.Al consorzio volontario Cobat TESSILE partecipano- F.lli Campagnolo, Leva, Remmert - assieme alle, quali CNA, Confartigianato, Cassartigiani e Confindustria Toscana Nord, oltre alla società attiva nel settore del ricicloLo scorso 23 dicembre 2021, Cobat TESSILE haper attivare in Italia la norma europea della[EPR], relativamente alla gestione del fine vita dei tessuti. La mission del Consorzio è, utilizzatori ed importatori di tessuti per il riciclo degli stessi e l'ottenimento di nuove materie prime o energia.Cobat TESSILEche apporti benefici non solo all’ambiente, ma anche all’intero sistema economico nazionale, riducendo gli sprechi e generando nuove materie prime. Per questo il Consorzio offre agli aderentidi gestione ambientale, con particolare attenzione alla gestione del fine vita e al riuso. Notevole attenzione è rivolta anche allaper il corretto recupero di materie prime da immettere nel mercato riducendo i consumi idrici ed energetici.