ESI, il backlog aumenta a 37,7 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha comunicato che, tenuto conto della produzione già realizzata al 31 dicembre 2024 e dei nuovi progetti acquisiti nel corso del 2025, consolida unL'aggiornamento è arrivato dopo aver sottoscritto , congiuntamente a, un contratto EPC chiavi in mano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel di Petilia Policastro (KR). Il progetto prevede la realizzazione di un impianto da 4,5 MWp, per un valore complessivo di circa 4,1 milioni di euro. Nell'ambito della collaborazione, ESI curerà le attività di coordinamento tecnico, supervisione e realizzazione dell'impianto, per unL'operazione si inserisce nel percorso diInnovatec, promuovendo un modello operativo integrato, scalabile e orientato alla creazione di valore lungo l'intera filiera della transizione energetica."Questo progetto rappresenta l'avvio di una collaborazione strategica all'interno del Gruppo Innovatec, di cui ESI è parte integrante - ha commentato l'- Siamo convinti che questo modello sinergico possa essere applicato anche agli ulteriori impianti inclusi nella pipeline del Gruppo, con il coinvolgimento diretto di ESI nella fase realizzativa".