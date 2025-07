Innovatec, niente ordini senza limite di prezzo dal 10 luglio

Innovatec

ESI

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 10 luglio 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale,Innovatec ha chiuso la seduta odierna a quota 0,27 euro per azione, in. Il titolo ha accelerato in chiusura di giornata, dopo che la società ha annunciato un contratto EPC da 4,1 milioni di euro che vede coinvolta anche la controllata