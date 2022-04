JP Morgan, titolo sotto pressione dopo parole CEO

JP Morgan

società finanziaria con sede a New York

Dow Jones

colosso finanziario americano

(Teleborsa) - Si muove con prudenza il titoloche passa di mano con un trascurabile +0,1%.Secondo il CEO Jamie Dimon, la banca d'affari rischia fino a un miliardo di dollari di perdite a causa dell'esposizione in Russia. "Non siamo preoccupati per la nostra esposizione diretta alla Russia, anche se potremmo comunque perdere circa 1 miliardo di dollari nel tempo. Ma stiamo monitorando attivamente l'impatto delle sanzioni in corso e la risposta della Russia, preoccupati anche per gli effetti secondari e collaterali su così tante aziende e paesi", ha scritto Dimon, nella lettera gli azionisti di quest'anno, svelando per la prima volta l'esposizione della banca d'affari statunitense al paese guidato da Vladimi Putin.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 133,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 137,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 131,1.