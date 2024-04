Wall Street cauta in balia di Fed e Medio Oriente

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

materiali

United Health

Salesforce

Boeing

IBM

Johnson & Johnson

Apple

Honeywell International

JP Morgan

ASML Holding

KLA-Tencor

Advanced Micro Devices

O'Reilly Automotive

Illumina

Tesla Motors

Warner Bros Discovery

Apple

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.051 punti. Pressoché invariato il(+0,04%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,14%).Gli addetti ai lavori guardano agli sviluppi delledopo che l'attacco dell'Iran in Israele fa temere un pericoloso allargamento del conflitto nella regione.L'attenzione degli investitori si concentra anche sullada cui è atteso un taglio dei tassi d’interesse non prima di luglio, se non addirittura a settembre o più tardi. Aspettative rafforzate dal dato sulle vendite al dettaglio americane cresciute più delle attese e dall’aumento dell’inflazione.Passando alle, conti sopra attese per Bank of America e Morgan Stanley.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,36%),(-0,87%) e(-0,74%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+5,24%),(+1,67%),(+1,63%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,14%.Al top tra i, si posizionano(+2,31%),(+2,18%),(+1,96%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,63%.scende dell'1,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,84 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 0,8 punti; preced. 3,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 211K unità)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,38 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 9,5%).