In calo la Borsa di New York, JP Morgan crolla dopo i conti

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,95%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'perde l'1,14%, continuando la seduta a 5.140 punti. In rosso il(-1,41%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,14%).Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei(-1,41%),(-1,38%) e(-1,32%).La Borsa di New York ha visto oggicon alcuni colossi del mondo bancario.ha registrato un utile del primo trimestre in crescita grazie ai ricavi da interessi,ha comunicato un utile del primo trimestre in calo con minori proventi da interessi, mentreha messo a segno un utile in calo a 3,4 miliardi di dollari nel primo trimestre.Tra le altre trimestrali uscite prima della campanella,ha registrato asset under management (AUM) record e un aumento dei profitti, mentreha segnalato che gli asset under management sono aumentati del 20% su base annua.Sul fronte macroeconomico, sono risultati in aumento istatunitensi a marzo 2024, mentre cala laamericani ad aprile.del Dow Jones,(+0,63%),(+0,62%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,29%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,88%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.Al top tra i, si posizionano(+0,97%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,99%. Scende, con un ribasso del 3,98%. Crolla, con una flessione del 3,88%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,67%.