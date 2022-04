SCM SIM, partnership con PreviOn per servizi di check-up previdenziale

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha stretto unaper poter offrire alla propria clientela, ampliando la propria gamma di consulenza nel wealth management. I clienti di SCM SIM potranno conoscere in modo dettagliato la loro posizione previdenziale, con un'analisi soggettiva e oggettiva dell'estratto contributivo dell'INPS e delle casse previdenziali."Il check up contributivo è uno strumento indispensabile per garantire a se stessi e ai propri cari un'età pensionabile serena e, soprattutto, in perfetta linea di continuità - ha commentato il- In particolare, temi come l'educazione universitaria e post laurea dei figli richiedono un'attenta pianificazione che ha le sue basi in strumenti di controllo come questi. Conoscere, con precisione e in modo chiaro, la propria posizione previdenziale consente di".