Avio, Vega C scelto per lanciare nuovo satellite del programma Copernicus

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che il, sviluppato proprio dall'azienda italiana, è stato scelto dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea per lanciare, nella prima metà del 2023, ilattraverso la tecnologia del radar ad apertura sintetica.Il satellite, che sarà posizionato in orbita eliosincrona all'altitudine di 690 chilometri, si andrà ad aggiungere ai Sentinel 1A e 1B già operativi. Le applicazioni vannoAvio ha dato untramite il lanciatore Vega, che ha messo in orbita i satelliti Sentinel 2A e 2B. Le capacità di carico del Vega C sono perfettamente adeguate per portare in orbita satelliti della classe dei Sentinel 1 grazie ai due nuovi motori P120C e Zefiro 40 che equipaggiano, rispettivamente, il primo e il secondo stadio del vettore.