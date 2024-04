doValue, scioglimento del patto parasociale sul 41,85% del capitale

doValue

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che in data 26 aprile 2024 è, per intervenuta scadenza del termine di durata, ilsottoscritto in data 13 giugno 2023 tra Avio S.à r.l. e Sankaty European Investments S.à r.l..Il patto prevedeva che, qualora le parti avessero, le pattuizioni parasociali contenute avrebbero cessato la propria efficacia alla conclusione dell'assemblea di nomina. In data 26 aprile 2024 si è svolta l'assemblea della società in relazione alla quale le parti avevano depositato le liste congiunte. Pertanto, in pari data, il patto ha cessato di essere efficace.Il patto aveva ad oggetto 33.477.849 azioni direttamente detenute dalle parti (e, nel caso di Avio, anche indirettamente per il tramite di Principal Holdings I LP, Fortress Investment Group LLC, Fortress Operating Entity I LP, Adige Investments S.à r.l), pari ale dei diritti di voto.