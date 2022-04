L'UE approva il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia

(Teleborsa) - Laha finalmente dato il, non senza qualche tentennamento e tensione fra i Paesi membri. La riunione delsi è conclusa con ildei Paesi europei sul pacchetto di sanzioni, mentre è attesa per oggi,al pacchetto che dopo verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà subito in vigore.Il nuovo round di sanzioni include il progressivodalla Russia, assieme ad una serie di altri prodotti come, per un valore complessivo di, in aggiunta averso la Russia, che vale circaSul tema energia c'è ancora la maggiore distanza fra gli Stati membri, sebbene ilabbia approvato unadi applicarecompresi quindi iled ilFra le sanzioni anchedi personalità cui è interdetto fare affari con l'Europa alle due figlie del Presidente Putin, Katerina Tikhonovna e Maria Vorontsova, e ad altre 4 banche russe, cui viene imposto lo stop alle transazioni con l’Ue.Colpiti anche i, cui saranno interdetti i porti europei, e gli, per i quali è stato confermato il divieto di accesso alle strade europee.La UE ha deciso anche di proporre unall’Ucraina che raggiunge così quota 1,5 miliardi di euro.Le sanzioni della Ue seguono quelle già imposte da USA e Gran Bretagna , mentre ilha annunciatocontro la Russia, sotto forma di divieto ad investimenti in settori chiave dell’economia russa, compresa l’energia e di sanzioni supplementari contro il settore della difesa e contro le "elite" che sostengono la guerra.