Pattern, CFO SIM conferma Buy dopo bilancio e M&A

Pattern

(Teleborsa) - CFO SIM ha confermato ail prezzo obiettivo e a "" il giudizio su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il(chiuso con ricavi delle vendite a 69,5 milioni, EBITDA a 7,7 milioni e utile di esercizio a 3,7 milioni) e che una controllata hail 70% del capitale di RGB (società toscana specializzata nella produzione e lavorazione di accessori in pelle)."In un anno ancora abbastanza colpito dalla pandemia, Pattern ha registrato risultati in rialzo, battendo le nostre proiezioni, con una redditività che cresce molto più che proporzionalmente alla top line - scrivono gli analisti - Le prospettive a medio lungo termine sono promettenti ed è". In sostanza, Pattern continua a ricercare opportunità di crescita esterna per lo sviluppo dell'Italian Hub of Luxury Fashion Engineering.CFO SIM si aspetta che la società chiuda il 2022 con unper 94,9 milioni di euro, undi 10,5 milioni di euro e undi 3,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 109,1 milioni di euro, 13 milioni di euro e 4,7 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a un valore della produzione per 125,4 milioni di euro, un EBITDA di 16,2 milioni di euro e un utile netto di 6,7 milioni di euro.