Mooney torna con le carte co-brandizzate: ricaricabile granata per i tifosi del Torino

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, emessa di, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, in partnership conLa speciale carta battezzataè rigorosamentee segue l’emissione della carta "PAYFAN AC Milan", dedicata ai tifosi della squadra rossonera. Nei prossimi mesi è previsto anche il lancio della carta Mooney VR46 brandizzata con i colori della squadra di motociclismo fondata da Valentino Rossi.L'arrivo della "PAYFAN Torino FC" conferma la volontà di Mooney di essere protagonista nelle, che non offrono solo un servizio di pagamento, ma rappresentano un vero e proprio canale di comunicazione con i cittadini per l'offerta di servizi e opportunità su misura. La carta infatti offre ai titolarisu prodotti e servizi legati al Torino FC.Anche la carta "PAYFAN Torino FC" fa parte del networked è attiva sul. Può essere ricaricata in tempo reale negli oltre 45 mila punti vendita Mooney, utilizzata per acquisti online e nei negozi, per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e per prelevare presso gli ATM in Italia e all’estero."Il Torino è una delle squadre più iconiche e rappresentative del calcio italiano: siamo molto felici di dare seguito, con questo importante club, al progetto che ci vede impegnati come realtà leader nel settore delle carte co-branded", ha affermato, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney.