Rheinmetall vola in borsa su nuove forniture di blindati

Rheinmetall

(Teleborsa) - Il produttore tedesco di armiha comunicato cheestendendo il contratto già in essere tra il governo britannico e il consorzio di Rheinmetall e Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Nell'emettere l'ordine, il Regno Unito sta esercitando un'opzione contenuta nel contratto firmato nel 2019 per il progetto di appalto Mechanized Infantry Vehicle (MIV), che prevede 523 veicoli blindati gommati Boxer in diverse varianti.Rheinmetall si sta inoltre preparando a fornire, secondo quanto detto dal CEO Armin Papperger al quotidiano Handelsblatt. L'azienda potrebbe consegnare i primi carri armati in sei settimane e il resto nei tre mesi successivi tramite la suase ottiene il via libera dal governo tedesco, ha sottolineato Papperger. Si tratta del modello precedente al Leopard 2 attualmente usato dalle forze armate tedesche.Spicca il volo, che si attesta a 206,8 euro per azione sulla borsa di Francoforte, con. Il titolo ha guadagnato il 149% da inizio 2022 (con la maggior parte del rialzo arrivato dall'inizio della guerra). Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 211,9 e successiva a quota 225,6. Supporto a 198,1.