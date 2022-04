Sciuker Frames, backlog a 167 milioni di euro al 31 marzo 2022

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che il. Il backlog complessivo consolidato è così diviso: 58,2 milioni di euro relativi al(Sciuker Frames, GC Infissi, Teknika) e 108,8 milioni di euro relativi al(Sciuker Ecospace, al netto delle partite infragruppo che sono già allocate come backlog relativo al Polo Industriale).Il valore al 31 marzo si rapporta ad un(outlook 2022) rivisto al rialzo in sede di approvazione del Bilancio 2021 pari a un Valore della Produzione consolidato 2022 pari ad 153 milioni di euro (backlog pari al 109% del valore target) di cui 85 milioni di euro relativi al Polo Industriale (backlog pari al 68,5% del valore target) e 68 milioni di euro relativi al Superbonus 110% (backlog pari al 160% del valore target)., con un trend di domanda sostanzialmente senza limiti e le produzioni tirate al massimo - ha commentatoe presidente del gruppo - Il nostro maggior vantaggio competitivo, in questo momento, è che avendo previsto con anticipo questo trend ci eravamo attrezzati sia con gli investimenti diretti sia con le acquisizioni; tuttavia, con tutti gli investimenti fatti, se avessimo più impianti li avremmo altrettanto full"."Anche le sono state una mossa strategica molto importante - ha aggiunto - a parità di margini ci danno il vantaggio di aumentare la capacità produttiva senza investimenti e servire una base clienti maggiori, aumentando l’allocazione delle produzioni italiane sui rivenditori". "Considerando gli ordinativi che settimana per settimana continuano ad arrivare, il raggiungimento del target 2022 nonché l'opportunità di superarlo dipende, a questo punto, solo dallaacquisite", ha concluso Cipriano.