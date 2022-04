Twitter in rialzo dopo dietrofront Elon Musk

Twitter

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,41% sui valori precedenti.Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla, diventato maggior azionista esterno del social network, ha deciso di non entrare nel CdA , cambiando idea nel giro di pochi giorni. La sua nomina nel board sarebbe entrata in vigore sabato 9 aprile e gli avrebbe impedito di possedere più del 14,9% delle azioni ordinarie di Twitter.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 47,66 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 45,41. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 43,94.