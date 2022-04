MFE abbassa soglia OPAS Mediaset Espana, salta delisting

MFE

Mediaset España Comunicación S.A.

(Teleborsa) -N.V. (“”) ha depositato presso lala richiesta di autorizzazione all'OPAS volontaria su(“MES”).Contestualmente, MFE ha depositato la bozza del documento d’offerta oltre alle garanzie bancarie (rilasciate da cinque banche, italiane e spagnole) a copertura del 100% della componente in cassa del corrispettivo dell'OPAS. Il documento d’offerta sarà esaminato per approvazione dalla CNMV nelle prossime settimane.MFE ha altresì deciso didi adesioni alla stessa,del capitale sociale totale. Sulla base della nuova soglia della condizione, è possibile che l'OPAS si concluda positivamente. In questa ipotesi, i titoli della società rimarrebbero quotati sulla Borsa spagnola eMFE - si legge in una nota - avrà comunque la facoltà, non prima di sei mesi dalla conclusione dell'OPAS, di procedere alla fusione per incorporazione di MES in MFE, in base alla quale gli azionisti della società spagnola scambierebbero tutti i loro titoli con Azioni “categoria A” di MFE. In questo scenario, MFE si impegnerebbe a chiedere l'ammissione alla quotazione delle proprie Azioni “categoria A” presso la Borsa spagnola.