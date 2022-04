UCapital24 riduce la perdita nel 2021

UCapital24

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato un social network economico e finanziario, ha chiuso il 2021 con unconsolidato pari a 983 migliaia di euro (+116%) rispetto a 454 migliaia di euro al 31 dicembre 2020. L'consolidato è stato pari a -527 migliaia di euro (+59%) rispetto a -1.285 migliaia di euro dell'anno prima. Lasi è ridotta a –1.323 migliaia di euro, rispetto a -2.392 migliaia dell'esercizio precedente. Laesprime indebitamento pari a 17 migliaia di euro (rispetto a -108 migliaia del 31 dicembre 2020).Ilè pari a 152.452 (al 30 giugno 2021 pari a 73.400 e 71.700 al 31 dicembre 2020), il numeroa 871 (al 30 giugno 2021 pari a 81 e a 21 al 31 dicembre 2020) e il numero dipari a 30 (al 30 giugno 2021 pari a 22 e a 20 al 31 dicembre 2020).La società ha, che prevede una accelerazione del business anche in ottica della potenziale integrazione della società target Swisstech Conslting S.r.l.s. con conseguente miglioramento dei risultati economici e finanziari. Attesi ricavi totali per il 2024 in un range compreso tra 2,9 e 3,5 milioni di euro, EBITDA Margin per il 2024 in un range compreso tra il 16% e il 20% e Posizione Finanziaria Netta al 2024 (cassa) compresa tra 0,1 e 0,2 milioni di euro.