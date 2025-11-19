Milano
17:35
42.651
-0,44%
Nasdaq
17:43
24.615
+0,45%
Dow Jones
17:43
45.968
-0,27%
Londra
17:35
9.507
-0,47%
Francoforte
17:35
23.163
-0,08%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 17.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in perdita Eversource Energy
New York: in perdita Eversource Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2025 - 16.10
Ribasso per il
distributore di energia elettrica e gas naturale
, che tratta in perdita del 7,19% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: Eversource Energy in forte calo
New York: Enphase Energy in forte discesa
New York: in perdita Enphase Energy
New York: in perdita VeriSign
Titoli e Indici
Eversource Energy
-9,78%
Altre notizie
Crolla a New York International Paper
New York: in perdita eBay
New York: in perdita Deckers Outdoor
New York: violenta contrazione per Enphase Energy
New York: profondo rosso per Baxter International
New York: PTC in forte discesa
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto