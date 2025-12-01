Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:34
25.416 -0,07%
Dow Jones 19:34
47.551 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su ThyssenKrupp
Si muove in perdita il produttore di acciaio, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,78% sui valori precedenti.
Condividi
```