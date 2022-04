Directa, EnVent aumenta target price e giudizio a Outperform

Directa SIM

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha incrementato aper azione (da 5,61 euro) ilsu, piattaforma per il trading online e società quotata su Euronext Growth Milan, e migliorato ilsul titolo a "" da "Neutral". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 . Gli analisti osservano che il titolo ha guadagnato circa il 65% dall'IPO di dicembre 2021, sovraperformando l'indice Italia Growth, con un picco di 6,80 euro per azione a gennaio. I, rafforzando e andando oltre le notevoli performance del 2020, con un margine di intermediazione annuo che quasi raddoppia la performance del 2019", viene sottolineato.Per quanto riguarda l'outlook, EnVent ricorda che Directa SIM: non solo trader ma anche investitori autonomi per quanto riguarda il trading online, ed è previsto il lancio della nuova business unit di private banking. "Tra gennaio e febbraio 2022, gli ordini eseguiti e i tassi di crescita dei volumi intermediati hanno sovraperformato i risultati di mercato", viene evidenziato.EnVent si aspetta ora che la società chiuda l'anno con undi 5,1 milioni di euro,per 97,4 milioni di euro e undel 17%. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 5,2 milioni di euro, 109 milioni di euro e 15%. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a un utile netto di 5,8 milioni di euro, total asset per 116,3 milioni di euro e un ROE al 15%.