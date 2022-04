Mariupol: combattimenti feroci, avanzano i russi

(Teleborsa) - Sono in corsocon i russi che avanzano in città: drammatico l'appello del comandante della 36/a brigata della Marina ucraina. Il maggioresi è rivolto alle autorità persecondo Volyn "Lo ha detto in un'intervista all'Ukrainska Pravda:ma laDa un punto di vista, si alza la tensione traIl Cremlino ha infatti inviato agli Usa questa settimana una nota diplomatica formale avvertendo che le spedizioni Usa e Nato di sistemi d'arma "più sensibili" all'Ucraina stanno "alimentando" il conflitto e potrebbero portare a: lo riporta il Washington Post (Wp), che ha visionato una copia del documento.da parte del presidente americanodell'invio di nuove armi, inclusi elicotteri Mi-17 e Howitzer da 155 mm, per altri 800 milioni di dollari. Biden che in un primo tempo sembrava essere prossimo a un viaggio a Kiev, ma la Casa Bianca poi ha specificato che il viaggio ci sarà ma a farlo sarannoIntanto lspinge ancora sullaper tentare una de-escalation. L'Unione europea - secondo quanto riporta il Nyt - sta preparandoalle importazioni di prodotti petroliferi russi, ma la misura non verrà varata fino a dopo il ballottaggio delle elezioniNel frattempo sembra accelerare il. "E' altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile": lo ha detto il ministro finlandese per gli Affari europeiin un'intervista a Sky News, riportata dal Guardian.