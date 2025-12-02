Ucraina, Putin incontra team statunitense al Cremlino

(Teleborsa) -è statodal Presidente russo, assieme a, il genero del presidente Donald Trump.I due inviati sono stati accolti all'aeroporto di Mosca Vnukovo da, uno dei negoziatori russi e consigliere presidenziale per gli investimenti esteri, e poinel primo pomeriggio. Dopo la tappa a Moscain una città europea non specificata."La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma, avrebbe affermato Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti. Lo zar avrebbe poi aggiunto che "e che la leadership di Kiev "sembra vivere su un altro pianeta"'.Frattanto,, durante una conferenza stampa congiunta con il premier irlandese Micheal Martin, ha affermato che il, ma ha aggiunto che occorre".Il leader ucraino si è poi detto, aggiungendo "ora, più che mai, c'è la possibilità di porre fine a questa guerra" grazie allo "sforzo negoziale degli USA", ma ha ammesso chein 20 punti stilato dagli Stati Uniti., ha commentato il segretario generale della NATO, aggiungendo che "è un bene che gli USA abbiano fatto questa proposta", ma tutto ciò che riguarda la NATO "sarà trattato separatamente".