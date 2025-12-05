Ocado, indennizzo di 350 milioni di dollari da Kroger per chiusura magazzini robotizzati

Ocado

(Teleborsa) - La britannicariceveràdal partnerdopo che il gruppo alimentare statunitense ha deciso die di abbandonare i progetti per un'altra struttura. Lo ha fatto sapere venerdì il gruppo tecnologico.Intanto, a Londra le azioni di Ocado avanzano al momento del 3,4% mentre, nel pre-market di Wall Street Kroger flette dello 0,3%.Kroger ha affermato che i magazzini costruiti con Ocado a Frederick nel, Pleasant Prairie nele Groveland inchiuderanno a gennaio. Ocado ha dichiarato che Kroger ha deciso di non procedere con un magazzino pianificato a Charlotte, nella, la cui apertura era prevista per il 2026.Tuttavia, un altro sito a Phoenix, in, la cui apertura è prevista per il prossimo anno, verrà avviato e includerà la nuova tecnologia "AutoFreezer" di Ocado.L'accordo iniziale tra Ocado e Kroger nel 2018 prevedeva l'individuazione diper la costruzione di magazzini robotizzati, rendendo il gruppo il partner più importante di Ocado. Tuttavia, finora, solo otto siti sono stati attivati, compresi i tre destinati alla chiusura.L'indennizzo di 350 milioni di dollari che verrà effettuato a gennaio 2026 riflette la perdita per Ocado dei futuri canoni di capacità per i siti interessati.