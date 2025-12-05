Ocado, indennizzo di 350 milioni di dollari da Kroger per chiusura magazzini robotizzati

(Teleborsa) - La britannica Ocado
riceverà 350 milioni di dollari
dal partner Kroger
dopo che il gruppo alimentare statunitense ha deciso di chiudere tre magazzini robotizzati
e di abbandonare i progetti per un'altra struttura. Lo ha fatto sapere venerdì il gruppo tecnologico.
Intanto, a Londra le azioni di Ocado avanzano al momento del 3,4% mentre, nel pre-market di Wall Street Kroger flette dello 0,3%.
Kroger ha affermato che i magazzini costruiti con Ocado a Frederick nel Maryland
, Pleasant Prairie nel Wisconsin
e Groveland in Florida
chiuderanno a gennaio. Ocado ha dichiarato che Kroger ha deciso di non procedere con un magazzino pianificato a Charlotte, nella Carolina del Nord
, la cui apertura era prevista per il 2026.
Tuttavia, un altro sito a Phoenix, in Arizona
, la cui apertura è prevista per il prossimo anno, verrà avviato e includerà la nuova tecnologia "AutoFreezer" di Ocado.
L'accordo iniziale tra Ocado e Kroger nel 2018 prevedeva l'individuazione di 20 siti statunitensi
per la costruzione di magazzini robotizzati, rendendo il gruppo il partner più importante di Ocado. Tuttavia, finora, solo otto siti sono stati attivati, compresi i tre destinati alla chiusura.
L'indennizzo di 350 milioni di dollari che verrà effettuato a gennaio 2026 riflette la perdita per Ocado dei futuri canoni di capacità per i siti interessati.(Foto: © tupungato / 123RF)