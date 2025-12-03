Asia a due velocità. Bene Tokyo e Seul

Tokyo

(Teleborsa) - Lì'Asia si muove a due velocità, con Tokyo e Seul che avanzano di buon passo, sostenute dalle scommesse di un intervento sui tassi della Federal Reserve la prossima settimana. Restano più indietro le altre borse, come quella Australiana, che sconta un dato del PIL inferiore alle attese, seppur ai massimi degli ultimi due anni.Alla Borsa di, l'indicemostra una plusvalenza dell'1,04%, mentre si muove in retromarcia, che scivola dell'1,02%.In discesa(-1,36%); in rialzo(+1,1%).Leggermente negativa(-0,29%); sulla parità(+0,19%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%.Il rendimento dell'tratta 1,89%, mentre il rendimento delè pari 1,83%.