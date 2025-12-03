Asia a due velocità. Bene Tokyo e Seul

(Teleborsa) - Lì'Asia si muove a due velocità, con Tokyo e Seul che avanzano di buon passo, sostenute dalle scommesse di un intervento sui tassi della Federal Reserve la prossima settimana. Restano più indietro le altre borse, come quella Australiana, che sconta un dato del PIL inferiore alle attese, seppur ai massimi degli ultimi due anni.
Alla Borsa di Tokyo
, l'indice Nikkei 225
mostra una plusvalenza dell'1,04%, mentre si muove in retromarcia Shenzhen
, che scivola dell'1,02%.
In discesa Hong Kong
(-1,36%); in rialzo Seul
(+1,1%).
Leggermente negativa Mumbai
(-0,29%); sulla parità Sydney
(+0,19%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato +0,06%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido +0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,83%.