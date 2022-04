Da caro energia a riforme: la road map del Governo

(Teleborsa) - Dopo aver fronteggiatoscaturita dallaresta decisamente inla strada per l’esecutivo guidato dache sperava di poter tirare unma ora deve affrontare anche le conseguenze causateGià sotto ida diverso tempo, si è infatti decisamenteildelche lavora a un nuovo decreto che mette sul piattodelprevisti nelattesa, dunque, proroga degli aiuti per arginare gli ulteriori effetti dell’incremento del costo dell’energia, ma anche nuovi fondi per l’accoglienza dei profughi ucraini così come un ampliamento dellaper laIntanto, si guarda ain attesa di capire se ilapplicato alla pandemia sarà replicabile anche sul tema energia, una sorta di Recovery di guerra, invocato da più parti ma anche diper una serie di motivi. Per questo, almeno allo stato, l’ipotesi più accreditata è che si dovrà intervenire con un secondo round di aiuti, sempre facendo icon laIntanto, non si ferma ilin particolare disulle risorse da stanziare per sostenere famiglie e aziende. Nella giornata di domani, il DEF passerà sotto la lente di Camera e Senato con richieste di scostamento condivise che arrivano da più forze di maggioranza ma non da Palazzo Chigi e MEF, che non vogliono sentire parlare di extra-deficit. Almeno per ora.Veste ancora una volta gli abiti del mediatore cercando di trovare la sintesi che metta tutti d’accordo. “La riforma del catasto si farà, perché all’archivio degli immobili italiani serve un aggiornamento e più trasparenza, ma non porterà a nuove tasse sulla casa. Questo il doppio punto fermo del governo sulla delega fiscale che rassicura il centrodestra, con i tecnici del MEF a lavoro su una nuova bozza e un incontro in agenda., pronta per approdare in Aula alla Camera, anche la riforma del Csm: al termine di un faticoso percorso ad ostacoli in commissione Giustizia, con Italia viva che si è sfilata, dal testo non blindato potrebbe “regalare” nuove tensioni sul fronte emendamenti.Intanto, riposo forzato per ilpositivo asintomatico al Covid.anche il viaggio in Africa centro-meridionale, in programma mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, nell’ambito dellasulla quale il Governo è al lavoro. A rappresentare Roma, toccherà ai ministri