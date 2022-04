Sciuker Frames positiva con nuovi contratti

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo il titoloche scambia in salita dello 0,62%, seppur sotto i massimi di seduta.A dare linfa alle azioni contribuisce l'annuncio di nuovi contratti di appalto , per un totale di 17,1 milioni di euro, attraverso la controllata Sciuker Ecospace. Il numero di contratti sottoscritti da Sciuker Ecospace raggiunge quota 103. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 ammontano ad un totale lordo complessivo pari a circa 56,4 milioni di euro. Il backlog relativo a Sciuker Ecospace raggiunge 172,5 milioni di euro, portando il backlog consolidato di SCK Group a raggiungere 184,1 milioni di euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,983 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,273. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,887.