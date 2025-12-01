Saipem: nuovi contratti con Dangote Fertilizer in Nigeria ed Etiopia nel settore dei fertilizzanti

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata due nuovi contratti da Dangote Fertilizer, il principale produttore di fertilizzanti dell’Africa, per la fornitura di know-how tecnico e licenze finalizzate alla realizzazione di sei unità di urea, di cui quattro in Nigeria e due in Etiopia, e la fornitura dei servizi di ingegneria di base e progettazione dei relativi stabilimenti.Nello specifico, le licenze riguardano l’impiego della tecnologia brevettata e proprietaria Snamprogetti Urea, mentre i servizi di ingegneria di processo includono tutta la documentazione tecnica necessaria alla costruzione delle unità di urea all’interno degli impianti per la produzione dei fertilizzanti. Ogni unità avrà una capacità record di 4.235 tonnellate al giorno (MTPD), la più alta mai realizzata a livello mondiale.I nuovi impianti fanno parte di un piano industriale che prevede la costruzione di 6 complessi integrati di Ammoniaca/Urea – 4 in Nigeria e due in Etiopia – per una capacità produttiva complessiva di oltre 25.000 tonnellate di urea al giorno (MTPD).Inoltre, Saipem e Dangote Fertilizers hanno sottoscritto unaper l’affidamento a Saipem dei servizi di Front End Engineering Design (FEED) relativi al nuovo complesso in Etiopia, sviluppato in partnership con Ethiopian Investment Holdings, per la realizzazione di un impianto da 3 milioni di tonnellate annue di urea a Gode, nella regione somala del Paese.Con questi nuovi contratti di licenza ed ingegneria di processo, Saipem consolida la propria leadership nel settore dei fertilizzanti, rafforzando la presenza nel continente e confermando la propria capacità di offrire soluzioni tecnologiche ad alta efficienza e basso impatto ambientale, definendo nuovi standard per l’industria. La tecnologia Snamprogetti Urea è stata ad oggi adottata in oltre 140 unità operative nel mondo, a testimonianza di un know-how riconosciuto a livello globale.