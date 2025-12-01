Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,01%

Goldman Sachs

Saipem

(Teleborsa) -ha unain, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 novembre 2025.In particolare, lo 0,30% sono, l'1,13% sono azioni oggetto dicon possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, lo 0,59% sonocon data di scadenza 11/09/2029; contratti di opzione Put con data di scadenza 19/12/2025, il 3% sono contratticon data di scadenza 18/12/2025 (2,02%); contratticon data di scadenza compresa tra il 09/12/2025 e il 05/11/2035La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International e altre quattro società