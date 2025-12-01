Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,01%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale del 5,01%
in Saipem
, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 novembre 2025.
In particolare, lo 0,30% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, l'1,13% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, lo 0,59% sono obbligazioni convertibili
con data di scadenza 11/09/2029; contratti di opzione Put con data di scadenza 19/12/2025, il 3% sono contratti Future
con data di scadenza 18/12/2025 (2,02%); contratti Swap
con data di scadenza compresa tra il 09/12/2025 e il 05/11/2035
La partecipazione è detenuta tramite Goldman Sachs International e altre quattro società controllate
.