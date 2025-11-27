ESI, quattro nuovi contratti nel revamping per complessivi 1,8 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, ha annunciato la sottoscrizione disu quattro impianti fotovoltaici situati nella regione Puglia per complessivi circa 4 MWp.Il progetto, del, prevede interventi di revamping e ammodernamento delle sezioni esistenti già incentivabili, con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni e aumentarne la sostenibilità complessiva. Il completamento dei lavori è programmato entro il primo semestre del 2026.Tenendo conto della produzione già realizzata al 31 dicembre 2024 e dei nuovi progetti acquisiti nel corso del 2025, la società consolida undi circa 26 milioni di euro, a conferma della solidità e continuità del portafoglio ordini."Questi progetti dimostrano ancora una volta la solidità del nostro percorso aziendale e la fiducia che gli operatori più qualificati del settore continuano ad accordarci, riconoscendo non solo la nostra competenza tecnica ma anche la nostra abilità nel realizzare le attività con efficienza e affidabilità", ha commentato l'