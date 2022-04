UE, al via consultazione su strumento di emergenza per il mercato unico

(Teleborsa) - Attenuare gli effetti di nuove crisi sulla circolazione di persone, beni e servizi e ottimizzarne la loro disponibilità. Con questo obiettivo èstata. Le opinioni di esperti e del pubblico verranno raccolte fino all'11 maggio per realizzare una valutazione di impatto e elaborare quindi la proposta.Laaveva annunciato agli inizi di febbraio l'intenzione di creare tale strumento parlando dell'intenzione di attivarlo entro fine anno. "Ci aiuterà a reagire più rapidamente alle crisi future e garantirà il buon funzionamento del mercato unico quando è più necessario per garantire la circolazione delle merci e delle persone, l'accesso alle forniture e ai servizi vitali in qualsiasi momento" sottolinea Vestager in una nota."La pandemia di Covid-19 e, più recentemente, l'invasione russa dell'Ucraina hanno evidenziato una serie di sfide per il mercato unico e la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento in tempi di crisi – afferma il–. È giunto il momento di una riflessione strutturale, senza ingenuità e senza tabù, su come essere meglio preparati ad anticipare e reagire alla prossima crisi che, di qualsiasi natura essa sia, può provocare grandi shock sulla domanda o sull'offerta, che colpiscono le nostre industrie e frammentano il nostro mercato unico. Nel fare ciò, esaminiamo attentamente le misure che i nostri partner internazionali hanno già messo in atto per diventare più reattivi e più forti nella difesa dei loro interessi".