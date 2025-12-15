Euronext vuole crescere nel settlement dei titoli di Stato europei

Euronext

(Teleborsa) -ha annunciato che Euronext Securities Milan (ex Monte Titoli) ha, società di clearing di, l'attualmente compensati dalla CCP. Si tratta di un progresso significativo nella strategia di Euronext nel mercato obbligazionario, grazie all'allineamento delle competenze tra MTS, Euronext Clearing ed Euronext Securities.Il, creando complessità operativa e inefficienza per gli operatori di mercato. Sfruttando la piattaforma TARGET2-Securities (T2S) dell'Eurosistema, il sistema di regolamento paneuropeo unico lanciato nel 2015 per ridurre la frammentazione e migliorare la sicurezza e l'efficienza, Euronext Securities offre un modello di regolamento europeo "unificato, competitivo ed efficiente in termini di capitale", si legge in una nota. T2S offre la delivery-versus-payment in moneta di banca centrale, un unico set di funzionalità e un'elevata resilienza operativa, consentendo la movimentazione transfrontaliera fluida di titoli denominati in euro. I clienti beneficeranno del balance sheet netting, della gestione ottimizzata di cash e liquidità, di un minore consumo di capitale e di funzionalità T2S avanzate come l'auto-collateralizzazione.Il servizio ècompensati presso Euronext Clearing. Sarà esteso a tutti i titoli di Stato europei attualmente compensati da LCH, consentendo il regolamento di queste attività sui titoli di Stato direttamente presso Euronext Securities. Questo sviluppo rafforza l'impegno di Euronext nella costruzione di un'infrastruttura armonizzata, scalabile ed economicamente vantaggiosa per la comunità europea del reddito fisso."Le società del mercato obbligazionario sono alla ricerca di soluzioni concrete che favoriscano l'efficienza del capitale, riducano i costi, semplifichino le operazioni e si allineino ai requisiti normativi in continua evoluzione - ha commentato- Con questa iniziativa, Euronext stabilisce un modello di regolamento autenticamente europeo per i mercati del reddito fisso, basandosi su TARGET2-Securities, la piattaforma di regolamento comune europea. Ciò integra sia la nostra ambiziosa iniziativa di espansione dei repo, che posiziona Euronext come CCP leader per i mercati repo europei, sia la nostra offerta europea di Euronext Securities per azioni ed ETF. I clienti potranno gestire tutte le loro classi di attività attraverso un unico punto di accesso, beneficiando dei vantaggi di scalabilità, scelta e semplicità operativa".