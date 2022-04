Covid-19, restano alti contagi e vittime. Speranza: "Pandemia non è finita"

(Teleborsa) -: sono stati registrati nelle ultime 24 orerispetto ai 99.848 di ieri erispetto ai 205 del giorno precedente. E' quanto emerso dai dati giornalieri del Ministero della Salute.molecolari o antigenici nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 610.600 di mercoledì, con undal 16,3% precedente.In Italia vi sono ancora, 15.913 in più rispetto a ieri, mentre si contano complessivamente 15.934.437 contagi dall'inizio della pandemia e 162.264 vittime.I pazienti ricoverati insono 415, 2 in più rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite, mentre isono 10.231, 24 in più rispetto al giorno prima."La pandemia non è conclusa: siamo usciti dallo stato di emergenza e siamo in una fase diversa da quella del passato, ma il virus non è scomparso, oggi ci sono 1,2 milioni di italiani con il Covid e ancora ci sono delle vittime", ha affermato ilAffermazioni in linea con gli avvertimenti di, Presidente della, secondo cui "la circolazione del virus è ancora molto elevata" e quindi pensare il 1° maggio di "abolire l'obbligo di mascherina al chiuso è una decisione molto avventata".